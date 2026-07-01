Nuevas extensiones del Metro de Panamá y más trenes para la Línea 1, entre los proyectos del Gobierno

El presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó en su informe a la nación, al cumplir dos años de gestión, los planes de infraestructura orientados a optimizar el sistema de transporte público del país. Entre las prioridades destacan el proyecto del teleférico de San Miguelito y la expansión de las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Panamá .

Respecto al teleférico de San Miguelito, el mandatario indicó que, a pesar de que la licitación inicial no prosperó, se avanza en una reestructuración técnica y financiera para viabilizar la obra. Asimismo, anunció la adquisición de nuevos trenes para la Línea 1, con el objetivo de responder al incremento en la demanda de pasajeros y mejorar la calidad del servicio.

En cuanto a la red ferroviaria urbana, el Ejecutivo continúa con la planificación de la ampliación de la Línea 2 hacia la Ciudad de Panamá, así como con la extensión de la Línea 3 hacia el sector de Ciudad del Futuro, en la provincia de Panamá Oeste. Paralelamente, se informó que la construcción del túnel bajo el Canal de Panamá, que inicia en Farfán y conectará con la estación de Albrook, registra un avance de ejecución del 87%.

Tren Panamá - David

Por último, el gobernante se refirió al proyecto del tren Panamá-David, catalogado como una obra de integración nacional. Mulino explicó que la iniciativa se mantiene en fase de análisis financiero para evitar comprometer los fondos del Estado en una inversión de gran magnitud sin la certeza de que genere el crecimiento y progreso proyectados.

Aunque un estudio elaborado por una firma internacional concluyó que la obra es viable, el presidente señaló que, por responsabilidad fiscal y debido a que el proyecto excederá el periodo de la actual administración, los resultados serán sometidos a la validación de una tercera empresa.