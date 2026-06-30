Megaobra avanza: túnel de la Línea 3 del Metro bajo el Canal de Panamá ya alcanza el 88%

El túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará la ciudad con Panamá Oeste pasando por debajo del Canal de Panamá, registra un 88% de avance, consolidándose como uno de los componentes más complejos e importantes de esta megaobra de infraestructura.
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Obra supera uno de sus principales retos
El túnel forma parte del recorrido de la Línea 3 y permitirá la conexión ferroviaria entre ambas riberas del Canal sin afectar el tránsito de buques. Los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y representan un paso clave para la futura operación de este sistema de transporte masivo.
Línea 3 transformará la movilidad hacia Panamá Oeste
La Línea 3 del Metro beneficiará a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre Panamá Oeste y la capital, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la conectividad.
El avance del túnel refleja el progreso de uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el país.
El periodista Gustavo Jiménez realizó un recorrido por la obra para mostrar de cerca el estado de los trabajos y los desafíos técnicos que ha implicado la construcción del tramo soterrado.