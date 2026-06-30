Megaobra avanza: túnel de la Línea 3 del Metro bajo el Canal de Panamá ya alcanza el 88%

El túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará la ciudad con Panamá Oeste pasando por debajo del Canal de Panamá, registra un 88% de avance, consolidándose como uno de los componentes más complejos e importantes de esta megaobra de infraestructura.

La construcción del tramo soterrado ha representado uno de los mayores desafíos del proyecto debido a la complejidad técnica que implica excavar bajo el cauce del Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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Obra supera uno de sus principales retos

El túnel forma parte del recorrido de la Línea 3 y permitirá la conexión ferroviaria entre ambas riberas del Canal sin afectar el tránsito de buques. Los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y representan un paso clave para la futura operación de este sistema de transporte masivo.

La construcción del tramo soterrado era uno de los desafíos más grandes del proyecto Línea 3 de @elmetrodepanama, debido a la complejidad que implicaba.

Actualmente, el túnel que pasa por debajo del @canaldepanama presenta un 88% de avance. Gustavo Jiménez realizó un recorrido… pic.twitter.com/H6LkSzs5Rl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

Línea 3 transformará la movilidad hacia Panamá Oeste

La Línea 3 del Metro beneficiará a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre Panamá Oeste y la capital, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la conectividad.

El avance del túnel refleja el progreso de uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el país.

El periodista Gustavo Jiménez realizó un recorrido por la obra para mostrar de cerca el estado de los trabajos y los desafíos técnicos que ha implicado la construcción del tramo soterrado.