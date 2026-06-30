Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 07:43

Betserai Richards es postulado para presidir la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció la postulación del diputado independiente Betserai Richards para la Presidencia de la Asamblea Nacional 2026-2027.

Bancada Seguimos postula a Betserai Richards para presidir la Asamblea Nacional

Bancada Seguimos postula a Betserai Richards para presidir la Asamblea Nacional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Bancada Seguimos anunció este lunes la postulación del diputado independiente Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

Según informó el colectivo, la candidatura busca impulsar un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos, con el propósito de fortalecer el trabajo legislativo en beneficio del país.

Contenido relacionado: Asamblea Nacional: ¿Quién es el presidente actual del Órgano Legislativo?

Betserai Richards: proponen una agenda enfocada en la institucionalidad

A través de un comunicado, la bancada señaló que la postulación de Richards representa una visión de Asamblea orientada a fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable.

Asimismo, indicó que entre las prioridades de esta propuesta figuran el impulso de una agenda legislativa enfocada en la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de los panameños.

Elección será el 1 de julio

La postulación se da en la antesala de la sesión del 1 de julio, cuando los diputados elegirán a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

La jornada estará marcada por las negociaciones entre las distintas bancadas para definir quién ocupará la Presidencia del Órgano Legislativo durante el próximo año.

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