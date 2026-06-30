Betserai Richards es postulado para presidir la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció este lunes la postulación del diputado independiente Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.
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Betserai Richards: proponen una agenda enfocada en la institucionalidad
A través de un comunicado, la bancada señaló que la postulación de Richards representa una visión de Asamblea orientada a fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable.
Asimismo, indicó que entre las prioridades de esta propuesta figuran el impulso de una agenda legislativa enfocada en la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de los panameños.
Elección será el 1 de julio
La postulación se da en la antesala de la sesión del 1 de julio, cuando los diputados elegirán a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.
La jornada estará marcada por las negociaciones entre las distintas bancadas para definir quién ocupará la Presidencia del Órgano Legislativo durante el próximo año.