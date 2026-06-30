Betserai Richards es postulado para presidir la Asamblea Nacional

La Bancada Seguimos anunció este lunes la postulación del diputado independiente Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027 .

Según informó el colectivo, la candidatura busca impulsar un liderazgo basado en la independencia, la transparencia, el diálogo y la construcción de consensos, con el propósito de fortalecer el trabajo legislativo en beneficio del país.

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Betserai Richards: proponen una agenda enfocada en la institucionalidad

A través de un comunicado, la bancada señaló que la postulación de Richards representa una visión de Asamblea orientada a fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable.

La @BancadaSeguimos anuncia que postulará al diputado independiente, @Betseraitv Richards, como candidato a presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026 - 2027. pic.twitter.com/X2iVYiGzaK — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

Asimismo, indicó que entre las prioridades de esta propuesta figuran el impulso de una agenda legislativa enfocada en la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de los panameños.

Elección será el 1 de julio

La postulación se da en la antesala de la sesión del 1 de julio, cuando los diputados elegirán a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

La jornada estará marcada por las negociaciones entre las distintas bancadas para definir quién ocupará la Presidencia del Órgano Legislativo durante el próximo año.