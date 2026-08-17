Roban celular y luego transfieren B/.276 mil de una cuenta: 11 personas son investigadas

Un total de 11 personas fueron aprehendidas en la Operación Cenit , como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, relacionados con transacciones que habrían ocasionado un perjuicio económico de B/.276,000.

La investigación se inició luego del hurto de un teléfono celular ocurrido el 14 de febrero de 2026, cuando la víctima se encontraba en el Parque Porras de Las Tablas, provincia de Los Santos.

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De acuerdo con la denuncia, después del robo del dispositivo móvil se realizaron varias transacciones desde la banca en línea de la cuenta bancaria de la víctima.

Operación Cenit: ¿Cómo ocurrió el caso?

A través de la Operación Cenit fueron aprehendidas 11 personas, por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales que ocasionaron un perjuicio económico de B/.276,000.



La investigación inició tras el hurto del teléfono celular de la víctima, el pasado 14 de… pic.twitter.com/xOWtWSruj4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Según las investigaciones, tras el hurto del celular se registraron movimientos bancarios que generaron un perjuicio económico de B/.276 mil.

El caso llevó a las autoridades a desarrollar diligencias para determinar quiénes estarían relacionados con las transacciones y establecer cómo se produjo el movimiento del dinero.

La investigación es desarrollada por la Fiscalía Metropolitana, que realizó allanamientos y registros simultáneos en diferentes puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

11 personas fueron aprehendidas

Durante las diligencias de la Operación Cenit, las autoridades ubicaron indicios que estarían relacionados con la investigación y procedieron con la aprehensión de 11 personas.

Las autoridades investigan la posible vinculación de estas personas con los delitos financieros y el presunto blanqueo de capitales.

El proceso continúa en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer la responsabilidad individual de cada uno de los investigados.

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados al acceso no autorizado a dispositivos móviles y cuentas de banca en línea, particularmente cuando los delincuentes logran utilizar información o mecanismos vinculados a los servicios financieros de las víctimas.