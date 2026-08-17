Proyecto de Ley 226 busca ampliar descuentos para jubilados: incluye internet

El Proyecto de Ley 226, que busca ampliar los porcentajes de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados en Panamá, continúa pendiente de discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional.

La iniciativa, impulsada con el propósito de generar mayores beneficios para este sector de la población, contempla además la incorporación de nuevos renglones de descuentos, entre ellos los servicios de internet.

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El diputado Javier Sucre explicó que el proyecto busca ampliar los beneficios que actualmente reciben los jubilados y pensionados, mediante la inclusión de nuevos servicios y actividades dentro del esquema de descuentos.

Proyecto aún debe ser discutido en segundo debate

Aunque la propuesta plantea ampliar los beneficios para los jubilados, todavía no se trata de un descuento vigente. El Proyecto de Ley 226 debe avanzar en su discusión en segundo debate antes de continuar con el trámite legislativo correspondiente.

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Por esta razón, los jubilados y pensionados deberán esperar la aprobación de la iniciativa y las posteriores etapas del proceso legislativo para conocer si las nuevas disposiciones entrarán finalmente en vigencia.

¿Qué nuevo beneficio para los jubilados contempla el proyecto?

Uno de los aspectos que destaca de la propuesta es la incorporación de internet entre los renglones que podrían contar con descuentos para jubilados. La iniciativa pretende ampliar el alcance de los beneficios existentes y sumar servicios que forman parte de los gastos habituales de los adultos mayores.

Sin embargo, los porcentajes definitivos y las condiciones para acceder a estos nuevos descuentos dependerán del contenido final que sea aprobado por la Asamblea Nacional.

El proyecto continuará su proceso legislativo antes de convertirse en una norma vigente.