CSS suspende citas y cirugías electivas en hospital de Chitré desde este lunes

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este lunes 17 de agosto de 2026, quedarán suspendidas temporalmente las citas de consulta externa, consultas especializadas y las cirugías electivas programadas en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré.

La medida se debe a los trabajos que continúan durante este fin de semana para reparar los sistemas de refrigeración —aires acondicionados— del centro hospitalario. La institución indicó que la suspensión se mantendrá mientras se resuelve completamente la situación.

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¿Qué servicios quedan suspendidos en el hospital de Chitré?

De acuerdo con la CSS, las autoridades médicas y administrativas del hospital acordaron suspender temporalmente:

Las citas de Consulta Externa .

. Las consultas especializadas .

. Las cirugías electivas programadas.

La institución informó que trabaja en un plan de recuperación de citas y cirugías, que será elaborado en coordinación con el Servicio de Consulta Externa y el Salón de Operaciones. Los detalles de este plan serán divulgados este lunes, mientras que los pacientes serán contactados oportunamente para informarles sobre las nuevas fechas y las disposiciones correspondientes.

Atención de urgencias continuará con normalidad

La CSS aclaró que, durante esta contingencia, el servicio de Urgencias continuará funcionando. También se mantendrá la realización de aquellos procedimientos y cirugías que requieran atención médica inmediata, por lo que la suspensión no aplica a las situaciones de emergencia.

¿Cuál será el horario del personal administrativo?

Mientras se desarrollan los trabajos de reparación, el personal administrativo del hospital estará laborando en horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía.

La CSS explicó que esta medida permitirá brindar atención y dar seguimiento a las necesidades de los usuarios y pacientes durante la contingencia.

La institución pidió comprensión a la población y reiteró que trabaja para restablecer los servicios con normalidad una vez culminen las reparaciones del sistema de refrigeración.