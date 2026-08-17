CSS suspende citas y cirugías electivas en hospital de Chitré desde este lunes

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este lunes 17 de agosto de 2026, quedarán suspendidas temporalmente las citas de consulta externa, consultas especializadas y las cirugías electivas programadas en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré.
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¿Qué servicios quedan suspendidos en el hospital de Chitré?
De acuerdo con la CSS, las autoridades médicas y administrativas del hospital acordaron suspender temporalmente:
- Las citas de Consulta Externa.
- Las consultas especializadas.
- Las cirugías electivas programadas.
La institución informó que trabaja en un plan de recuperación de citas y cirugías, que será elaborado en coordinación con el Servicio de Consulta Externa y el Salón de Operaciones. Los detalles de este plan serán divulgados este lunes, mientras que los pacientes serán contactados oportunamente para informarles sobre las nuevas fechas y las disposiciones correspondientes.
Atención de urgencias continuará con normalidad
La CSS aclaró que, durante esta contingencia, el servicio de Urgencias continuará funcionando. También se mantendrá la realización de aquellos procedimientos y cirugías que requieran atención médica inmediata, por lo que la suspensión no aplica a las situaciones de emergencia.
¿Cuál será el horario del personal administrativo?
Mientras se desarrollan los trabajos de reparación, el personal administrativo del hospital estará laborando en horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía.
La CSS explicó que esta medida permitirá brindar atención y dar seguimiento a las necesidades de los usuarios y pacientes durante la contingencia.
La institución pidió comprensión a la población y reiteró que trabaja para restablecer los servicios con normalidad una vez culminen las reparaciones del sistema de refrigeración.