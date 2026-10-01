Panamá Entretenimiento -  1 de octubre de 2026 - 07:00

Día Internacional del Café: una fecha para celebrar una de las bebidas favoritas

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café para reconocer a los caficultores y apoyar al sector cafetalero.

Día Internacional del Café.

Día Internacional del Café.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha establecida para homenajear esta bebida y reconocer el trabajo de millones de caficultores que forman parte de esta industria.

¿Quién no comienza el día con una tacita de café? Incluso hay quienes aseguran experimentar dolor de cabeza cuando no lo toman. Sin embargo, esta fecha no solo busca conmemorar una de las bebidas más consumidas, sino también honrar el trabajo detrás de su producción.

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¿Cuál es el propósito de conmemorar el Día del Café?

Uno de los principales objetivos de esta fecha es apoyar al sector cafetalero y reconocer el trabajo de quienes forman parte de esta industria.

En Panamá, el consumo de café se ubica entre 20 y 24 millones de kilogramos, lo que equivale aproximadamente a 240 mil quintales al año.

Esta fecha fue impulsada por la Organización Internacional del Café (OIC) en marzo de 2015 y también representa un llamado a generar conciencia sobre la importancia de esta industria.

La celebración brinda la oportunidad de mirar más allá de una taza y reconocer a los millones de agricultores que sostienen la producción de café a nivel mundial, con el objetivo de promover una industria sostenible y justa.

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