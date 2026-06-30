Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 12:14

Décimo Tercer Mes de agosto 2026: fecha oficial de pago en Panamá

El último pago del Décimo Tercer Mes de este año se depositará el viernes 4 de diciembre para todos los servidores públicos.

Décimo Tercer Mes de agosto 2026.

Décimo Tercer Mes de agosto 2026.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

Los servidores públicos recibirán el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 2026 el jueves 6 de agosto, mientras que para los trabajadores del sector privado el pago se efectuará durante la segunda semana de ese mes.

De acuerdo con las directrices de la entidad, el último pago del año de esta bonificación se depositará el viernes 4 de diciembre.

Pago de quincenas para julio y agosto

Julio

Primera quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 13 de julio
  • Segundo grupo: martes 14 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 15 de julio

Segunda quincena de julio

  • Primer grupo: lunes 27 de julio
  • Segundo grupo: martes 28 de julio
  • Tercer grupo: miércoles 29 de julio

Agosto

Primera quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 12 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 13 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 14 de agosto

Segunda quincena de agosto

  • Primer grupo: miércoles 26 de agosto
  • Segundo grupo: jueves 27 de agosto
  • Tercer grupo: viernes 28 de agosto

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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