Décimo Tercer Mes de agosto 2026: fecha oficial de pago en Panamá

Décimo Tercer Mes de agosto 2026. MEF

Por Ana Canto Los servidores públicos recibirán el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 2026 el jueves 6 de agosto, mientras que para los trabajadores del sector privado el pago se efectuará durante la segunda semana de ese mes.

De acuerdo con las directrices de la entidad, el último pago del año de esta bonificación se depositará el viernes 4 de diciembre.

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