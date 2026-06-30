Décimo Tercer Mes de agosto 2026: fecha oficial de pago en Panamá

Los servidores públicos recibirán el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 2026 el jueves 6 de agosto, mientras que para los trabajadores del sector privado el pago se efectuará durante la segunda semana de ese mes.
Pago de quincenas para julio y agosto
Julio
Primera quincena de julio
- Primer grupo: lunes 13 de julio
- Segundo grupo: martes 14 de julio
- Tercer grupo: miércoles 15 de julio
Segunda quincena de julio
- Primer grupo: lunes 27 de julio
- Segundo grupo: martes 28 de julio
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio
Agosto
Primera quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 12 de agosto
- Segundo grupo: jueves 13 de agosto
- Tercer grupo: viernes 14 de agosto
Segunda quincena de agosto
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/