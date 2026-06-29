MEF impulsa diplomado en presupuesto basado en resultados para 34 entidades públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que un total de 34 entidades públicas participan en la tercera fase del Nivel 3 del Diplomado Ejecutivo en Presupuesto basado en Resultados, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos y mejorar la administración del Estado mediante un enfoque orientado a optimizar la calidad de vida de los panameños.

Durante la inauguración del programa, el director de Presupuesto de la Nación del MEF, Aurelio Mejía R., destacó que este modelo presupuestario constituye una herramienta fundamental para robustecer la planificación gubernamental y garantizar que la inversión pública se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía.

El director explicó que esta nueva etapa académica abordará temas estratégicos como buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, inteligencia artificial aplicada al sector público, gestión de la inversión y dirección de proyectos. Además, los participantes analizarán experiencias exitosas de Canadá, México y otros países de América Latina mediante conferencias magistrales, paneles especializados y estudios de caso.

Este diplomado es organizado por el MEF, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Compass y la Universidad Laval, con el propósito de consolidar el presupuesto como un instrumento estratégico para impulsar el desarrollo nacional y promover una gestión pública más eficiente.