Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 17:15

María Corina Machado afirma que está en Panamá y denuncia impedimento para regresar a Venezuela

María Corina Machado indicó que las autoridades venezolanas cerraron el espacio aéreo comercial para obstaculizar su entrada.

Líder opositora venezolana

Líder opositora venezolana, María Corina Machado.

@mariacorinamachado
Ana Canto
Por Ana Canto

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, informó que se encuentra en Panamá, desde donde denunció que el Gobierno de su país ha intentado impedir su retorno en medio de la emergencia provocada por los recientes terremotos. Asimismo, manifestó que está dispuesta a dialogar con cualquier sector para ayudar a coordinar el apoyo al pueblo venezolano en este momento de crisis.

"Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad. Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzo ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción", aseguró Machado.

La dirigente indicó que las autoridades venezolanas cerraron el espacio aéreo comercial para obstaculizar su entrada, lo que incluyó la cancelación de vuelos. Añadió que, aunque la medida fue revertida, tiene conocimiento de que se ha amenazado a las aerolíneas que estén dispuestas a cooperar con su regreso.

Por último, envió un mensaje a sus compatriotas en el que aseguró que hará todo lo posible para llegar a su país a la brevedad.

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