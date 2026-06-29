Usuarios reportan fallas en nuevos validadores de MiBus; SONDA responde

Usuarios del sistema de transporte público MiBus reportaron fallas en los nuevos validadores instalados durante la última semana, al indicar que algunas tarjetas de acceso muestran mensajes de error al momento de intentar ingresar al servicio.

Las quejas comenzaron a circular luego de la puesta en funcionamiento de los nuevos dispositivos, implementados como parte del proceso de modernización del sistema de pago y validación del transporte masivo.

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SONDA atribuye las incidencias al proceso de modernización

Ante los reportes de los usuarios, la empresa SONDA, encargada de la instalación y el mantenimiento del sistema, explicó que actualmente ejecuta un proceso de modernización tecnológica en el sistema de transporte masivo.

@Elim

La compañía señaló que, debido a la magnitud de esta implementación, pueden registrarse incidencias puntuales durante la transición.

"Como parte de una implementación de esta magnitud, pueden presentarse incidencias puntuales, las cuales son atendidas de manera inmediata y analizadas para realizar los ajustes necesarios", indicó la empresa. "Como parte de una implementación de esta magnitud, pueden presentarse incidencias puntuales, las cuales son atendidas de manera inmediata y analizadas para realizar los ajustes necesarios", indicó la empresa.

Empresa asegura que trabaja en corregir las fallas

SONDA afirmó que los inconvenientes reportados están siendo atendidos conforme se detectan, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los nuevos equipos.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer un sistema de pago y validación más confiable, eficiente y seguro para todos los usuarios del transporte público.

Mientras continúan los ajustes, algunos pasajeros han manifestado inconvenientes para validar sus tarjetas, por lo que esperan que las fallas sean corregidas en los próximos días.