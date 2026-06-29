ITSE revela la lista de aspirantes que avanzan en la selección del nuevo gerente educativo

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) dio a conocer los nombres de los 10 aspirantes que avanzaron en el proceso de selección para ocupar el cargo de gerente educativo, luego de cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria pública.

La institución informó que los candidatos superaron la etapa de revisión documental y continúan en el proceso de escogencia para ocupar uno de los principales cargos académicos del ITSE.

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ITSE: Diez candidatos continúan en el proceso

Según el ITSE, los aspirantes que permanecen en la convocatoria cumplieron con todos los requisitos exigidos para optar por el cargo de gerente educativo.

El Instituto Técnico Superior Especializado, @ITSEpma, compartió los nombres de los diez aspirantes que han avanzado en el proceso de selección del Gerente Educativo, tras cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria. pic.twitter.com/oTntn1uCyx — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

La entidad indicó que el proceso de selección continúa conforme al cronograma establecido y contempla las siguientes fases de evaluación para determinar quién será designado en el puesto.

Proceso busca fortalecer el liderazgo académico

El cargo de gerente educativo tiene entre sus funciones liderar la gestión académica de la institución y contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación técnica superior que ofrece el ITSE.

La institución reiteró que el proceso se desarrolla bajo los criterios definidos en la convocatoria, con el objetivo de garantizar transparencia, mérito e igualdad de oportunidades para los participantes.

El ITSE dará a conocer oportunamente los resultados de las siguientes etapas y la designación de la persona que asumirá la Gerencia Educativa.