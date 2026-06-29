Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 15:02

ITSE revela la lista de aspirantes que avanzan en la selección del nuevo gerente educativo

El ITSE dio a conocer los 10 aspirantes que continúan en el proceso de selección para ocupar el cargo de gerente educativo.

ITSE abre concurso público para nuevo Gerente Educativo. 

ITSE abre concurso público para nuevo Gerente Educativo. 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) dio a conocer los nombres de los 10 aspirantes que avanzaron en el proceso de selección para ocupar el cargo de gerente educativo, luego de cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria pública.

La institución informó que los candidatos superaron la etapa de revisión documental y continúan en el proceso de escogencia para ocupar uno de los principales cargos académicos del ITSE.

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ITSE: Diez candidatos continúan en el proceso

Según el ITSE, los aspirantes que permanecen en la convocatoria cumplieron con todos los requisitos exigidos para optar por el cargo de gerente educativo.

La entidad indicó que el proceso de selección continúa conforme al cronograma establecido y contempla las siguientes fases de evaluación para determinar quién será designado en el puesto.

Proceso busca fortalecer el liderazgo académico

El cargo de gerente educativo tiene entre sus funciones liderar la gestión académica de la institución y contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación técnica superior que ofrece el ITSE.

La institución reiteró que el proceso se desarrolla bajo los criterios definidos en la convocatoria, con el objetivo de garantizar transparencia, mérito e igualdad de oportunidades para los participantes.

El ITSE dará a conocer oportunamente los resultados de las siguientes etapas y la designación de la persona que asumirá la Gerencia Educativa.

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