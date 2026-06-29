Pasaportes modifica su atención: conozca los horarios para el 2 y 3 de julio

La Autoridad Nacional de Pasaportes informó que este jueves 2 y viernes 3 de julio de 2026 aplicará un horario especial de atención en sus oficinas a nivel nacional para la realización de trámites y la entrega de documentos previamente solicitados.
Contenido de interés: Usuarios reportan fallas en nuevos validadores de MiBus; SONDA responde
Horario para el jueves 2 de julio
En la sede principal, la atención será la siguiente:
- 7:00 a.m. a 11:00 a.m.: Trámites de primera vez, renovación y pasaporte exprés.
- 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Entrega de pasaportes previamente solicitados.
En las oficinas provisionales y la sede regional de Tocumen, el horario será:
- 8:00 a.m. a 11:00 a.m.: Trámites de primera vez y renovación.
- 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Entrega de pasaportes previamente tramitados.
¿Qué pasará el viernes 3 de julio?
La Autoridad Nacional de Pasaportes informó que el viernes 3 de julio de 2026 no se realizarán trámites de primera vez, renovación ni exprés. Ese día, las oficinas a nivel nacional únicamente entregarán los pasaportes previamente tramitados, en el horario regular correspondiente a cada sede.
La institución recomienda a los usuarios tomar en cuenta estos horarios especiales para planificar sus visitas y evitar contratiempos.