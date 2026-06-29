Pasaportes modifica su atención: conozca los horarios para el 2 y 3 de julio

Pasaportes anuncia horario especial para trámites y entrega de documentos este 2 y 3 de julio

La Autoridad Nacional de Pasaportes informó que este jueves 2 y viernes 3 de julio de 2026 aplicará un horario especial de atención en sus oficinas a nivel nacional para la realización de trámites y la entrega de documentos previamente solicitados.

La entidad detalló que el jueves 2 de julio se atenderán solicitudes de pasaporte por primera vez, renovaciones y trámites exprés en horarios específicos, mientras que el viernes 3 de julio únicamente se realizará la entrega de pasaportes ya tramitados.

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Horario para el jueves 2 de julio

En la sede principal, la atención será la siguiente:

7:00 a.m. a 11:00 a.m. : Trámites de primera vez, renovación y pasaporte exprés.

: Trámites de primera vez, renovación y pasaporte exprés. 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Entrega de pasaportes previamente solicitados.

En las oficinas provisionales y la sede regional de Tocumen, el horario será:

8:00 a.m. a 11:00 a.m. : Trámites de primera vez y renovación.

: Trámites de primera vez y renovación. 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Entrega de pasaportes previamente tramitados.

La Autoridad de @PasaportePma informa que este jueves 2 y viernes 3 de julio brindará atención al público en horario especial. pic.twitter.com/myE5BJxoWV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

¿Qué pasará el viernes 3 de julio?

La Autoridad Nacional de Pasaportes informó que el viernes 3 de julio de 2026 no se realizarán trámites de primera vez, renovación ni exprés. Ese día, las oficinas a nivel nacional únicamente entregarán los pasaportes previamente tramitados, en el horario regular correspondiente a cada sede.

La institución recomienda a los usuarios tomar en cuenta estos horarios especiales para planificar sus visitas y evitar contratiempos.