MINSA recibe máquina que convierte el aire en agua potable para hospital en Los Santos

El Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas cuenta desde ahora con una innovadora máquina capaz de transformar la humedad del aire en agua potable , gracias a una donación realizada por el Despacho de la Primera Dama y la Embajada de Israel en Panamá.

La tecnología fue entregada al Ministerio de Salud (Minsa) con el objetivo de garantizar el acceso a agua potable para pacientes, familiares, colaboradores y visitantes del centro hospitalario.

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MINSA: Tecnología produce agua potable a partir de la humedad del aire

La máquina fue instalada en la entrada del área de urgencias del hospital y utiliza tecnología atmosférica para captar la humedad del ambiente y convertirla en agua apta para el consumo humano, ofreciendo una alternativa segura y sostenible de abastecimiento.

La entrega fue encabezada por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, quienes resaltaron la importancia de la cooperación para fortalecer los servicios de salud.

Beneficiará a pacientes, familiares y visitantes

Con esta iniciativa, el Minsa busca mejorar la atención que reciben las personas que acuden al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, incorporando tecnología innovadora que contribuya al bienestar de la población.

De acuerdo con la información oficial, el equipo no requiere infraestructura adicional para su funcionamiento y tiene la capacidad de generar hasta 200 litros de agua potable al día, lo que equivale aproximadamente a 400 botellas de 500 mililitros.

La donación forma parte de las alianzas estratégicas que impulsa el Ministerio de Salud para fortalecer la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros hospitalarios del país.