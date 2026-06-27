Panamá Nacionales -  27 de junio de 2026 - 14:45

CEPANIM 2026: MEF detalla proceso de retiro para beneficiarios encamados

El MEF detalló que, en la provincia de Panamá, la entrega del CEPANIM se realiza en el Megapolis Convention Center.

Pagos del CEPANIM 2026.

Pagos del CEPANIM 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el procedimiento que deben seguir los beneficiarios encamados para el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). El trámite lo puede realizar un familiar o un representante legal debidamente autorizado.

Pasos para el cobro del CEPANIM (Beneficiarios encamados)

  • Paso 1: Asignación de cita: Acudir en la fecha y hora asignadas originalmente al jubilado beneficiario.

  • Paso 2: Presentación de documentos: Entregar el poder notariado junto con las identificaciones correspondientes.

  • Paso 3: Retiro del certificado: Recibir el CEPANIM tras ser atendido por el personal de la institución.

El MEF detalló que, en la provincia de Panamá, la entrega se realiza en el Megapolis Convention Center. En el interior del país, el proceso se efectúa en las sedes regionales de la entidad, con excepción de Panamá Oeste, donde los beneficiarios deben dirigirse al Salón Ejecutivo Víctor Young de la Feria de La Chorrera.

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