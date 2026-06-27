CEPANIM 2026: MEF detalla proceso de retiro para beneficiarios encamados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el procedimiento que deben seguir los beneficiarios encamados para el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). El trámite lo puede realizar un familiar o un representante legal debidamente autorizado.
Si tienes en casa a un familiar encamado y te preguntas cómo retirar su CEPANIM, no te preocupes, puedes retirarlo con un poder notariado en la fecha y hora asignada. pic.twitter.com/4y8Ako04bd— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 26, 2026