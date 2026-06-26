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Mundial 2026 Mundial 2026 -  26 de junio de 2026 - 09:38

Mundial 2026 | Panamá vs. Inglaterra: hora, canal y dónde verlo EN VIVO este sábado

Panamá se prepara para su tercer y último partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Inglaterra.

Panamá vs. Inglaterra: hora

Panamá vs. Inglaterra: hora, canal y dónde verlo EN VIVO. 

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se prepara para su tercer y último partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Inglaterra este 27 de junio en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro se podrá sintonizar en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales y de radio a nivel nacional, desde las 4:00 p.m.

Panamá vs. Inglaterra: hora y dónde seguir el partido

Este jueves, la Marea Roja llegó a Nueva Jersey tras concluir su último entrenamiento en el campamento base de Canadá. A pesar, de estar eliminados de la Copa del Mundo, la selección buscará despedirse con un buen resultado.

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