Mundial 2026 | Panamá vs. Inglaterra: hora, canal y dónde verlo EN VIVO este sábado

La Selección de Panamá se prepara para su tercer y último partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Inglaterra este 27 de junio en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro se podrá sintonizar en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales y de radio a nivel nacional, desde las 4:00 p.m.