La selección nacional de fútbol de Panamá se trasladó esta tarde a Nueva Jersey, Estados Unidos, tras concluir su último entrenamiento en el campamento base de Canadá. El conjunto panameño se prepara ahora para enfrentar el próximo sábado a Inglaterra, en lo que será su último compromiso del Grupo L en la Copa Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 25 de junio de 2026 - 18:01
Panamá viaja a Nueva Jersey para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026
La selección de Panamá se trasladó esta tarde a Nueva Jersey, Estados Unidos, tras concluir su último entrenamiento en el campamento base de Canadá.
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