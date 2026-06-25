| Telemetro
Mundial 2026 -  25 de junio de 2026 - 15:20

Calendario de partidos del Mundial 2026: juegos para el viernes 26 de junio

Noruega, Francia, Uruguay y España entran en acción este viernes en el Mundial 2026, cuando vuelven a la cancha en sus compromisos por la clasificación.

 Kylian Mbappe en el partido Francia vs. Irak.

 Kylian Mbappe en el partido Francia vs. Irak.

EFE/ Ángel Colmenares
Ana Canto
Por Ana Canto

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este viernes 26 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada contará con atractivos encuentros en los grupos I, H y G, destacando el choque entre Noruega vs. Francia, así como los compromisos de Uruguay vs. España y el de Nueva Zelanda vs. Bélgica, duelos que podrían ser determinantes para las aspiraciones de cada selección.

Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este viernes 26 de junio

2:00 p.m.

  • Noruega vs. Francia
  • Senegal vs. Irak

7:00 p.m.

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita
  • Uruguay vs. España

10:00 p.m.

  • Egipto vs. Irán
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica
En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Ecuador vs. Alemania

Mundial 2026: Suiza y Canadá sellan su clasificación a dieciseisavos

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Escocia vs. Brasil

Recomendadas

Más Noticias