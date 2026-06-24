La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada contará con atractivos encuentros en los grupos E, F Y D, destacando el choque entre Curazao y Costa de Marfil, así como los compromisos de Ecuador ante Alemania y Túnez ante Paises Bajos, duelos que podrían ser determinantes para las aspiraciones de cada selección.

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Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil

Hora: 3:00 p.m.

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Ecuador vs. Alemania

Hora: 3:00 p.m.

Puede ver: RPC y Medcom Go

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Túnez vs. Países bajos

Hora: 6:00 p.m.

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Japón vs. Suecia

Hora: 6:00 p.m.

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Turquía vs. Estados Unidos

Hora: 9:00 p.m.

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Paraguay vs. Australia