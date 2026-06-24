La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Puede leer: "Son un gran equipo": Luka Modric destaca a Panamá tras el duelo ante Croacia en el Mundial 2026
Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.
Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.
Mundial 2026: partidos para este jueves 25 de junio
Curazao vs. Costa de Marfil
- Hora: 3:00 p.m.
- Seguir por: RPC Radio
Ecuador vs. Alemania
- Hora: 3:00 p.m.
- Puede ver: RPC y Medcom Go
- Seguir por: RPC Radio
Túnez vs. Países bajos
- Hora: 6:00 p.m.
- Seguir por: RPC Radio
Japón vs. Suecia
- Hora: 6:00 p.m.
- Seguir por: RPC Radio
Turquía vs. Estados Unidos
- Hora: 9:00 p.m.
- Seguir por: RPC Radio
Paraguay vs. Australia
- Hora: 9:00 p.m.
- Seguir por: RPC Radio