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Mundial 2026 Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 16:00

Mundial 2026: partidos para este jueves 25 de junio

Ecuador, Estados Unidos y Costa de Marfil entran en acción este jueves en el Mundial 2026, vuelven a la cancha en sus compromisos por valiosos puntos.

Mundial 2026: Ecuador vs. Alemania a las 3:00 p.m.

Mundial 2026: Ecuador vs. Alemania a las 3:00 p.m.

@latriecu
María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con una cartelera cargada de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La jornada contará con atractivos encuentros en los grupos E, F Y D, destacando el choque entre Curazao y Costa de Marfil, así como los compromisos de Ecuador ante Alemania y Túnez ante Paises Bajos, duelos que podrían ser determinantes para las aspiraciones de cada selección.

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Los aficionados podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 1F06.3 M, para seguir cada partido con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Ecuador vs. Alemania

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Puede ver: RPC y Medcom Go
  • Seguir por: RPC Radio

Túnez vs. Países bajos

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Japón vs. Suecia

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Turquía vs. Estados Unidos

  • Hora: 9:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

Paraguay vs. Australia

  • Hora: 9:00 p.m.
  • Seguir por: RPC Radio

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