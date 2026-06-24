Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene un motivo adicional de celebración para los aficionados del fútbol. Este 24 de junio, Lionel Messi cumple 39 años mientras disputa una nueva edición de la Copa del Mundo, reafirmando su vigencia en la élite del deporte.

Considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el capitán de la selección argentina continúa escribiendo páginas doradas en su trayectoria profesional, ahora en el escenario más importante del fútbol internacional.

Puede leer: Argentina vence a Austria con dos goles de Messi y sella casi su clasificación en el Mundial 2026

La fecha llega acompañada de un nuevo logro para el astro argentino, quien ha seguido incrementando sus registros goleadores en la Copa Mundial, consolidándose entre los máximos anotadores en la historia del torneo y ampliando un legado que ha trascendido generaciones.

View this post on Instagram

Lionel Messi celebra su cumpleaños y nuevos logros

A lo largo de su carrera, Messi ha conquistado prácticamente todos los títulos posibles, incluyendo la Copa Mundial con Argentina, múltiples campeonatos de liga, trofeos continentales y reconocimientos individuales que lo han convertido en una leyenda del deporte.

Su cumpleaños coincide con una nueva participación mundialista, donde millones de aficionados alrededor del planeta siguen atentos cada uno de sus movimientos dentro del terreno de juego, conscientes de que están presenciando los últimos capítulos de una carrera histórica.

A sus 39 años, Messi continúa siendo una referencia para el fútbol mundial y un símbolo de perseverancia, talento y liderazgo, cualidades que lo mantienen como una de las figuras más admiradas del deporte.