"Son un gran equipo": Luka Modric destaca a Panamá tras el duelo ante Croacia en el Mundial 2026

La Selección de Panamá volvió a dejar una fuerte impresión en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez no solo por su desempeño en el campo, sino también por los elogios recibidos desde una de las figuras más importantes del fútbol mundial. El capitán de Croacia y ganador del Balón de Oro 2018, Luka Modric , destacó el nivel mostrado por el conjunto panameño tras el enfrentamiento entre ambas selecciones.

“Son un gran equipo, han hecho un gran partido”, expresó el mediocampista croata al finalizar el encuentro. “Son un gran equipo, han hecho un gran partido”, expresó el mediocampista croata al finalizar el encuentro.

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Sus declaraciones reflejan el respeto hacia la intensidad, orden táctico y competitividad que mostró Panamá durante el compromiso, considerado uno de los más exigentes del grupo.

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“Son un gran equipo, han hecho un gran partido.”



Luka Modric elogió a la selección de Panamá tras el partido contra Croacia. #COS pic.twitter.com/Xi5pQ8RJOw — COS (@COSPanama) June 24, 2026

Luka Modric: Panamá deja buena imagen en el Mundial

El equipo dirigido por Thomas Christiansen ha sido resaltado en distintos espacios deportivos por su capacidad de competir “de tú a tú” ante selecciones con mayor experiencia en Copas del Mundo.

Incluso tras el resultado adverso, el cuerpo técnico y los jugadores han coincidido en que el equipo mantiene opciones en la fase de grupos. “Estamos orgullosos de nuestros jugadores”, expresó Christiansen, resaltando la actitud del plantel.

Reacciones internacionales impulsan la narrativa de Panamá

Mundial 2026: Thomas Christiansen asegura que el equipo “murió con las botas puestas” ante Croaciahttps://t.co/bh2hW5asl5 — Telemetro (@Telemetro) June 24, 2026

El reconocimiento de figuras como Modri se suma a una serie de reacciones positivas hacia la selección panameña, que ha logrado captar atención internacional por su rendimiento en esta edición del torneo.

El desempeño del equipo también ha generado conversación en medios deportivos y redes sociales, donde se destaca su disciplina táctica y su evolución competitiva.