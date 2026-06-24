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Mundial Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 07:51

Mundial 2026: Thomas Christiansen asegura que el equipo "murió con las botas puestas" ante Croacia

El técnico Thomas Christiansen afirmó sentirse orgulloso de la Selección de Panamá tras el duelo ante Croacia en el Mundial 2026.

Thomas Christiansen afirmó sentirse orgulloso de la Selección de Panamá
Thomas Christiansen afirmó sentirse orgulloso de la Selección de PanamáTReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó su satisfacción por el desempeño del equipo nacional tras el encuentro ante Croacia en el Mundial 2026, destacando el esfuerzo y la entrega de sus dirigidos pese al resultado adverso.

“Hemos jugado tú a tú contra Croacia”

Christiansen valoró la actitud competitiva del equipo canalero durante el compromiso, asegurando que Panamá supo plantarse ante una selección de alto nivel internacional.

“Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas… estoy orgulloso de mis jugadores, han hecho un partidazo, hemos jugado tú a tú contra Croacia”, expresó el estratega. “Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas… estoy orgulloso de mis jugadores, han hecho un partidazo, hemos jugado tú a tú contra Croacia”, expresó el estratega.

El técnico también resaltó la valentía del grupo a lo largo del encuentro:

“Creo que fuimos valientes en este partido. Esto es un Mundial, hay que competirlo, vivirlo y disfrutarlo… si ganamos el partido nos metemos a la siguiente ronda, así que hay que ir con todo”, añadió.

Murillo también destaca el esfuerzo del equipo

Por su parte, el defensor panameño Michael Amir Murillo reconoció la dificultad del compromiso y lamentó no haber logrado el resultado esperado.

“Lamentablemente no sacamos el resultado que queríamos, jugamos ante una gran selección”, señaló el jugador tras el partido. “Lamentablemente no sacamos el resultado que queríamos, jugamos ante una gran selección”, señaló el jugador tras el partido.

Panamá mantiene el enfoque en el torneo

A pesar del resultado, el cuerpo técnico y los jugadores coincidieron en que el equipo sigue enfocado en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde aún quedan partidos decisivos en la fase de grupos.

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