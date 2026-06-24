Cristian Martínez responde al reconocimiento como mejor jugador del partido en el Mundial 2026

El mediocampista panameño Cristian Martínez fue elegido por los aficionados como el Mejor Jugador del Partido tras la actuación de la Selección de Panamá frente a Croacia en su segundo compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El reconocimiento destaca el desempeño del volante canalero, quien fue una de las figuras más sobresalientes del conjunto dirigido por Thomas Christiansen durante el encuentro disputado en Toronto, Canadá.

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Cristian Martínez: Dedicatoria al pueblo panameño

Tras recibir la distinción, Martínez agradeció el respaldo de los aficionados y dedicó el premio a quienes han estado acompañándolo a lo largo de su carrera.

“En lo personal estoy contento por el logro de haber sido elegido Jugador del Partido. Se lo dedico a Dios, a toda mi familia y al pueblo panameño”, expresó el futbolista al concluir el compromiso. “En lo personal estoy contento por el logro de haber sido elegido Jugador del Partido. Se lo dedico a Dios, a toda mi familia y al pueblo panameño”, expresó el futbolista al concluir el compromiso.

Tras el duelo ante Croacia, Cristian Martínez compartió sus impresiones sobre el desempeño de Panamá, las oportunidades generadas y los aspectos que el equipo deberá corregir de cara al cierre de la fase de grupos. #Tigo26 pic.twitter.com/7kS12SaMki — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) June 24, 2026

Panamá piensa en el cierre de la fase de grupos

Luego del encuentro ante Croacia, el mediocampista compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo nacional, destacando el esfuerzo realizado en la cancha y las oportunidades generadas durante el partido.

Martínez señaló que el grupo deberá analizar los aspectos a mejorar para afrontar de la mejor manera el próximo compromiso, que será clave para las aspiraciones de Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026.

Reconocimiento de la afición

La elección de Martínez como Jugador del Partido se produjo mediante la votación de los aficionados, quienes destacaron su entrega, liderazgo y aporte en el mediocampo durante uno de los encuentros más importantes para la Selección Nacional en la presente Copa del Mundo.