Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 14:52

MEDUCA en alerta: activa apoyo en escuelas tras informe sobre riesgos emocionales en estudiantes

El MEDUCA advirtió sobre factores de riesgo que afectan el bienestar emocional de estudiantes y llamó a las familias a reforzar la comunicación.

MEDUCA en alerta: informe revela riesgos emocionales en estudiantes y activa apoyo en escuelas

MEDUCA en alerta: informe revela riesgos emocionales en estudiantes y activa apoyo en escuelas

@MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) advirtió sobre hallazgos preocupantes que evidencian factores de riesgo que podrían incidir en el bienestar emocional, social, físico y académico de niños, niñas y adolescentes en el país.

Según el informe, estas condiciones han permitido identificar situaciones que requieren atención y seguimiento por parte de las autoridades educativas.

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El documento señala que los factores detectados pueden afectar el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que se han activado mecanismos de apoyo y orientación para responder a cada caso identificado. Las autoridades educativas enfatizan la importancia de la detección temprana y la intervención oportuna.

M‍EDUCA llamado a las familias y la sociedad

El MEDUCA hizo un llamado a las familias y a la sociedad en general a mantenerse vigilantes, fortalecer la comunicación con los menores y crear espacios de confianza donde puedan expresar sus emociones.

El objetivo es promover entornos más seguros que contribuyan al bienestar emocional de los estudiantes.

Activación de mecanismos de apoyo

La institución informó que ya se están implementando estrategias de acompañamiento psicológico y orientación para atender a los estudiantes identificados en situación de riesgo.

Estas acciones forman parte de los programas de apoyo integral del sistema educativo panameño.

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