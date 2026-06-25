Copa Airlines reanuda vuelos a Venezuela tras autorización de las autoridades

La aerolínea Copa Airlines informó que, tras recibir una notificación oficial emitida por las autoridades aeronáuticas de Venezuela, reanudará sus operaciones hacia ese país. Los vuelos desde y hacia la ciudad de Valencia se reactivarán a partir de la tarde de este jueves 25 de junio, mientras que las rutas hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo se retomarán desde este viernes 26 de junio.
La compañía panameña añadió que permitirá cambios de fecha, origen o destino, así como reembolsos sin costo alguno, bajo determinadas políticas y condiciones, a través del sitio web https://www.copaair.com/es-gs/.