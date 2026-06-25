Panameños se movilizan en el Parque Omar con donaciones para ayudar a Venezuela

Panamá ha comenzado a movilizar apoyo humanitario hacia Venezuela tras los devastadores terremotos registrados en ese país, mientras ciudadanos panameños entregan las primeras donaciones en distintos puntos habilitados.

La Alcaldía de Panamá destacó que cada aporte representa un acto de solidaridad que contribuye directamente a las familias afectadas, e hizo un llamado a mantener el apoyo ciudadano.

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Mulino anuncia misión de rescate del Sinaproc

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró el mensaje de solidaridad del país hacia Venezuela durante su intervención en la Undécima Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, celebrada en Atlapa.

Panameños muestran una vez más su gran solidaridad, y entregan las primeras donaciones para ayudar a las familias venezolanas que resultaron afectadas por los terremotos.



La Alcaldía de Panamá destacó que "cada donación representa un acto de solidaridad que acerca ayuda a… pic.twitter.com/DafZgk7JPt — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

El mandatario anunció que Panamá ha instruido el envío de una misión de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar las labores de búsqueda y rescate en territorio venezolano.

“No puedo iniciar mis palabras sin reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela…”, expresó el presidente. “No puedo iniciar mis palabras sin reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela…”, expresó el presidente.

Centros de acopio habilitados para donaciones

Como parte de la respuesta humanitaria, el Gobierno también informó que se han habilitado instalaciones en el Parque Omar para recibir donaciones de la población.

Las ayudas serán organizadas y enviadas a Venezuela en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de atender las necesidades urgentes de las familias afectadas.

Panamá refuerza su rol de cooperación regional

El anuncio se realizó en el marco de un foro internacional con representantes de diversos países, donde Panamá reafirmó su compromiso con la cooperación humanitaria ante situaciones de emergencia en la región.

Las autoridades señalaron que la respuesta busca aportar asistencia inmediata ante la magnitud de los daños ocasionados por el desastre natural.