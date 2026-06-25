Luego del terremoto registrado este miércoles en Venezuela, en Panamá se habilitaron centros de acopio en varios puntos de la capital para enviar alimentos y vestimenta a los damnificados por el sismo, que ha dejado más de 160 fallecidos.
Panamá Nacionales - 25 de junio de 2026 - 13:03
Lista de centros de acopio en Panamá para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela
Panamá se habilitaron centros de acopio en varios puntos de la capital para enviar alimentos y vestimenta hacia Venezuela.
Centros de acopio en la ciudad de Panamá
Alcaldía de Panamá
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Lugar: Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo.
Días de atención: Miércoles, jueves y viernes.
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parque Omar
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Lugar: Casa Club del Parque Omar.
Días y horarios:
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Jueves 25 y viernes 26 de junio: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado 27 de junio: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
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Donaciones en el Riba Smith
- Las donaciones serán recibidas en sus sucursales hasta el domingo 28 de junio de 2026.
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