Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 13:03

Lista de centros de acopio en Panamá para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela

Panamá se habilitaron centros de acopio en varios puntos de la capital para enviar alimentos y vestimenta hacia Venezuela.

Centros de acopio en Panamá para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela.

Centros de acopio en Panamá para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela.

Mingob/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

Luego del terremoto registrado este miércoles en Venezuela, en Panamá se habilitaron centros de acopio en varios puntos de la capital para enviar alimentos y vestimenta a los damnificados por el sismo, que ha dejado más de 160 fallecidos.

Centros de acopio en la ciudad de Panamá

Alcaldía de Panamá

  • Lugar: Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo.

  • Días de atención: Miércoles, jueves y viernes.

  • Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Parque Omar

    • Lugar: Casa Club del Parque Omar.

    • Días y horarios:

      • Jueves 25 y viernes 26 de junio: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

      • Sábado 27 de junio: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

    View this post on Instagram

    Donaciones en el Riba Smith

    • Las donaciones serán recibidas en sus sucursales hasta el domingo 28 de junio de 2026.
    View this post on Instagram

    En esta nota:
    Seguir leyendo

    Embajador de EE. UU. en Panamá habla sobre la intervención del observador de China ante la OEA y otros temas

    Embajador de EE.UU. en Panamá: relaciones con el país están en su "mejor momento"

    Terremoto en Venezuela: Consulado de Panamá activa número de emergencia para panameños en Caracas

    Recomendadas

    Más Noticias