Escuela de Guararé bajo evaluación tras detectarse desprendimientos en la losa

Padres de familia de la escuela Juana Vernaza, ubicada en el distrito de Guararé, realizaron una protesta para exigir mayores garantías de seguridad para los estudiantes, luego de que se detectaran problemas estructurales en parte de las instalaciones del centro educativo.

La preocupación surge debido al deterioro que presenta el edificio, cuya construcción supera los 90 años de antigüedad. Según denunciaron los acudientes, existe temor por la seguridad de los alumnos que permanecían en áreas cercanas a una estructura afectada por desprendimientos de la losa.

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Tras una inspección realizada por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Ministerio de Educación (MEDUCA), se determinó restringir el acceso a la planta alta del edificio como medida preventiva mientras se desarrollan evaluaciones más detalladas.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de cinco aulas resultaron comprometidas por las condiciones de la estructura, tanto en la planta superior como en áreas ubicadas debajo de la misma.

SINAPROC restringe acceso a planta alta de escuela en Guararé

Los padres manifestaron su preocupación debido a que algunos estudiantes recibían clases en espacios cercanos a la zona afectada, situación que consideran representa un riesgo para la integridad de los menores.

Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades educativas, los estudiantes fueron reubicados y las aulas afectadas pasarán temporalmente a la jornada vespertina, aprovechando que actualmente el centro educativo mantiene clases únicamente en horario matutino.

Las autoridades indicaron que la medida se mantendrá mientras los especialistas realizan una evaluación completa del estado de la infraestructura y determinan las acciones que deberán ejecutarse para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.