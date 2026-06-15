Panamá Nacionales -  15 de junio de 2026 - 12:02

Mundial 2026: MEDUCA autoriza vestir los colores de Panamá en las escuelas este miércoles

Los estudiantes podrán asistir con suéter alusivo a Panamá los días 17 y 23 de junio en apoyo en sus partidos del Mundial 2026 ante Ghana y Croacia.

Mundial 2026: MEDUCA autoriza vestir los colores de Panamá 

Mundial 2026: MEDUCA autoriza vestir los colores de Panamá 

@MeducaPma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) invitó a los estudiantes de los centros educativos oficiales del país a participar en una jornada especial de apoyo a la Selección Nacional de Panamá durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa contempla que los alumnos puedan asistir a clases utilizando un suéter alusivo a Panamá los días 17 y 23 de junio, fechas en las que el combinado nacional enfrentará a Ghana y Croacia, respectivamente.

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MEDUCA: Clases se desarrollarán con normalidad

La entidad aclaró que las actividades académicas se realizarán de manera regular y que la jornada busca fomentar un ambiente de entusiasmo y apoyo a la representación panameña en la máxima cita del fútbol mundial.

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Asimismo, indicó que los centros educativos podrán desarrollar actividades acordes con la ocasión, manteniendo siempre el orden y el cumplimiento de las responsabilidades académicas.

MEDUCA destacó que la actividad es completamente gratuita y que no debe representar ningún gasto adicional para las familias. La institución recordó que está prohibido realizar cobros a estudiantes o acudientes relacionados con esta iniciativa.

Vestimenta debe cumplir normas de cada plantel

Las autoridades educativas señalaron que los estudiantes podrán utilizar prendas alusivas a Panamá, siempre que cumplan con las normas y reglamentos establecidos por cada centro educativo.

La medida busca que la comunidad estudiantil pueda sumarse al respaldo de la Selección Nacional sin afectar el desarrollo normal de las clases.

Panamá disputará su primer partido del Mundial 2026 ante Ghana el 17 de junio y volverá a la cancha el 23 de junio para enfrentar a Croacia, encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo.

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