Mundial 2026: MEDUCA autoriza vestir los colores de Panamá en las escuelas este miércoles

El Ministerio de Educación (MEDUCA) invitó a los estudiantes de los centros educativos oficiales del país a participar en una jornada especial de apoyo a la Selección Nacional de Panamá durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa contempla que los alumnos puedan asistir a clases utilizando un suéter alusivo a Panamá los días 17 y 23 de junio, fechas en las que el combinado nacional enfrentará a Ghana y Croacia, respectivamente.

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MEDUCA: Clases se desarrollarán con normalidad

La entidad aclaró que las actividades académicas se realizarán de manera regular y que la jornada busca fomentar un ambiente de entusiasmo y apoyo a la representación panameña en la máxima cita del fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066562943639056445?s=20&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma hace una invitación a los estudiantes a vestirse con un suéter el 17 y 23 de junio, para apoyar a la Selección Nacional de Panamá en los partidos que disputará esos días ante Ghana y Croacia, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



La entidad aclara que las clases… pic.twitter.com/UTmaVBcPT6 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

Asimismo, indicó que los centros educativos podrán desarrollar actividades acordes con la ocasión, manteniendo siempre el orden y el cumplimiento de las responsabilidades académicas.

MEDUCA destacó que la actividad es completamente gratuita y que no debe representar ningún gasto adicional para las familias. La institución recordó que está prohibido realizar cobros a estudiantes o acudientes relacionados con esta iniciativa.

Vestimenta debe cumplir normas de cada plantel

Las autoridades educativas señalaron que los estudiantes podrán utilizar prendas alusivas a Panamá, siempre que cumplan con las normas y reglamentos establecidos por cada centro educativo.

La medida busca que la comunidad estudiantil pueda sumarse al respaldo de la Selección Nacional sin afectar el desarrollo normal de las clases.

Panamá disputará su primer partido del Mundial 2026 ante Ghana el 17 de junio y volverá a la cancha el 23 de junio para enfrentar a Croacia, encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo.