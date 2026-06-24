Contraloría inicia pagos a servidores públicos este jueves

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario oficial de pagos de quincenas correspondiente al segundo semestre de 2026, dirigido a los servidores públicos a nivel nacional. El cronograma establece las fechas de desembolso organizadas por instituciones del Estado, incluyendo entidades del Órgano Ejecutivo, Judicial, Legislativo y organismos de control.

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Segunda quincena de junio: pagos iniciarán desde el 25 de junio

El calendario detalla que la segunda quincena de junio se pagará en tres grupos consecutivos:

Primer grupo – jueves 25 de junio

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Segundo grupo – viernes 26 de junio

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República de Panamá

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Tercer grupo – lunes 29 de junio

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de administración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Pago ordenado por grupos institucionales

El esquema de pagos mantiene la organización habitual por bloques institucionales, lo que permite escalonar los desembolsos y garantizar la ejecución ordenada del presupuesto público.

Este calendario aplica exclusivamente a servidores públicos activos en las instituciones mencionadas y forma parte de la programación regular del gasto público del Estado panameño.