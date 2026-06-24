Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 09:24

Contraloría inicia pagos a servidores públicos este jueves

El MEF publicó el calendario de pagos de la segunda quincena de junio para servidores públicos en Panamá. Conoce las fechas por instituciones y grupos.

Contraloría desembolsa pagos a servidores públicos este jueves

Contraloría desembolsa pagos a servidores públicos este jueves

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario oficial de pagos de quincenas correspondiente al segundo semestre de 2026, dirigido a los servidores públicos a nivel nacional. El cronograma establece las fechas de desembolso organizadas por instituciones del Estado, incluyendo entidades del Órgano Ejecutivo, Judicial, Legislativo y organismos de control.

Segunda quincena de junio: pagos iniciarán desde el 25 de junio

El calendario detalla que la segunda quincena de junio se pagará en tres grupos consecutivos:

Primer grupo – jueves 25 de junio

  • Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Segundo grupo – viernes 26 de junio

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República de Panamá
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Tercer grupo – lunes 29 de junio

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Pago ordenado por grupos institucionales

El esquema de pagos mantiene la organización habitual por bloques institucionales, lo que permite escalonar los desembolsos y garantizar la ejecución ordenada del presupuesto público.

Este calendario aplica exclusivamente a servidores públicos activos en las instituciones mencionadas y forma parte de la programación regular del gasto público del Estado panameño.

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