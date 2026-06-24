Contraloría inicia pagos a servidores públicos este jueves

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario oficial de pagos de quincenas correspondiente al segundo semestre de 2026, dirigido a los servidores públicos a nivel nacional. El cronograma establece las fechas de desembolso organizadas por instituciones del Estado, incluyendo entidades del Órgano Ejecutivo, Judicial, Legislativo y organismos de control.
Segunda quincena de junio: pagos iniciarán desde el 25 de junio
El calendario detalla que la segunda quincena de junio se pagará en tres grupos consecutivos:
Primer grupo – jueves 25 de junio
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Segundo grupo – viernes 26 de junio
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República de Panamá
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Tercer grupo – lunes 29 de junio
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Pago ordenado por grupos institucionales
El esquema de pagos mantiene la organización habitual por bloques institucionales, lo que permite escalonar los desembolsos y garantizar la ejecución ordenada del presupuesto público.
Este calendario aplica exclusivamente a servidores públicos activos en las instituciones mencionadas y forma parte de la programación regular del gasto público del Estado panameño.