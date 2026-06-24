Esta tarde, las selecciones de Escocia y Brasil se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 24 de junio de 2026 - 16:30
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Escocia vs. Brasil
Este miércoles, las selecciones de Escocia y Brasil se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
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