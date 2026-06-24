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Mundial 2026 Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 16:30

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Escocia vs. Brasil

Este miércoles, las selecciones de Escocia y Brasil se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.

Mundial 2026 Escocia vs. Brasil.

Mundial 2026 Escocia vs. Brasil.

Ana Canto
Por Ana Canto

Esta tarde, las selecciones de Escocia y Brasil se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Escocia vs. Brasil

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