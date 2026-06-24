Policía Nacional suma nuevas unidades marítimas contra el crimen organizado.

La Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional incorporó las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas que fortalecerán su capacidad operativa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La optimización de la flota es resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad suscrito entre Panamá y el Reino Unido en abril de este año en Londres. Esta iniciativa forma parte de una inversión cercana a un millón de dólares realizada por el Gobierno británico para fortalecer la seguridad marítima panameña.

Durante la ceremonia de bautizo de las naves, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, destacó que la incorporación de estas unidades representa un paso importante para ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales que utilizan las rutas marítimas para el tráfico internacional de drogas.

“Nuestros mares se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional. Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la capacidad de respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera de Seguridad.

El titular explicó que el proyecto se desarrolló durante los últimos cuatro meses y continuará con la restauración de otras tres embarcaciones, las cuales próximamente serán incorporadas al servicio operativo de la Policía Nacional.

Por su parte, el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, señaló que la entrega de las embarcaciones representa uno de los primeros resultados concretos del acuerdo de cooperación firmado entre ambos gobiernos y reafirma la estrecha relación bilateral en materia de seguridad.

“Panamá desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su ubicación estratégica, su liderazgo operativo y su alcance marítimo lo convierten en un socio clave para proteger no solo a la región, sino también al Reino Unido y Europa”, manifestó el diplomático.