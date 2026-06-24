Operación Alerta: PGN y Policía Nacional aprehenden a 5 personas requeridas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) , en coordinación con la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Policía Nacional, ejecutó la denominada Operación Alerta, que dejó como resultado la aprehensión de cinco personas requeridas por el delito de robo agravado.

El operativo se desarrolló en diferentes puntos del distrito de Panamá, como parte de las acciones dirigidas a ubicar a personas vinculadas a investigaciones por delitos contra el patrimonio económico.

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‍ Trabajo conjunto entre PGN y Policía Nacional

La operación contó con la participación de unidades del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron diligencias simultáneas para ubicar a los requeridos.

#EnDesarrollo| Mediante la #OperaciónAlerta, la @PGN_PANAMA a través de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana con la @policiadepanama aprehendieron a 5 personas, requeridas en investigaciones por el delito de robo agravado. pic.twitter.com/oe1UBNwN3a — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 24, 2026

El objetivo principal del operativo es fortalecer la respuesta judicial frente a delitos que afectan directamente la seguridad ciudadana y el patrimonio de las personas.

Investigación por delito de robo agravado

Las cinco personas aprehendidas están relacionadas con investigaciones por el presunto delito de robo agravado, de acuerdo con las autoridades judiciales.

Las diligencias forman parte de procesos activos que buscan asegurar la comparecencia de los implicados ante las instancias correspondientes.

Operativos continuarán en la capital

Las autoridades han señalado que este tipo de acciones se mantendrán en distintos sectores del país, como parte de estrategias de seguridad y persecución del delito.

La Operación Alerta se suma a otros despliegues policiales enfocados en combatir delitos contra el patrimonio económico en Panamá.