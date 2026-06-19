Capturan en España a mujer requerida por Panamá por presunto blanqueo de capitales

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía de Drogas, informó sobre la detención con fines de extradición de una mujer que era requerida por las autoridades panameñas por su presunta vinculación con un caso de blanqueo de capitales.

La captura fue realizada por la INTERPOL en España, como parte de la cooperación internacional entre organismos de seguridad y justicia.

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Vinculada a la Operación Éxodo

Según informó la PGN, la detenida figura dentro de una investigación relacionada con el delito de blanqueo de capitales desarrollada en el marco de la denominada Operación Éxodo.

#Detención| La @PGN_PANAMA, a través de la Fiscalía de Drogas logró la detención con fines de extradición de una mujer capturada por @INTERPOL_HQ en España, por su vinculación con una investigación por el delito de blanqueo de capitales, dentro de la denominada #OperaciónÉxodo. pic.twitter.com/6JMpQQZJBz — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 19, 2026

Las autoridades panameñas mantienen las diligencias correspondientes para avanzar en el proceso de extradición y poner a la sospechosa a disposición de la justicia nacional.

Cooperación internacional

La acción destaca la coordinación entre la Procuraduría General de la Nación y la INTERPOL para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña fuera del país.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de la detenida ni sobre el avance de la investigación.