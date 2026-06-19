SENAFRONT aprehende a cinco personas por minería ilegal en Guna Yala

Un total de cinco ciudadanos fueron aprehendidos en la comunidad de Nusagandí, en la Comarca Guna Yala, durante un operativo contra la extracción ilegal de minerales. La acción fue ejecutada por unidades de inteligencia del SENAFRONT en coordinación con el Congreso General Guna, como parte de la Operación “Guardián Verde”, dirigida a combatir delitos ambientales en áreas protegidas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Operación “Guardián Verde” por SENAFRONT

Durante el operativo, las autoridades lograron la aprehensión de los cinco individuos, quienes presuntamente estarían vinculados a actividades de minería ilegal en la zona.

Las personas detenidas, junto con las evidencias recabadas, fueron puestas a órdenes de la Fiscalía de Ambiente para las investigaciones y trámites legales correspondientes.

Acciones contra la minería ilegal

El SENAFRONT informó que en acciones recientes también fueron aprehendidos seis ciudadanos de nacionalidad colombiana por su presunta participación en actividades similares de extracción ilegal de minerales.

Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger los recursos naturales y fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas y de alta sensibilidad ambiental.