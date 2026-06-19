Los representantes del sector pesquero y acuícola manifestaron su preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA, presidente de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, de incorporar nuevos sectores al espacio de diálogo sin informar ni consultar previamente a sus integrantes.
Según el comunicado, la medida fue anunciada durante la sesión del 19 de junio de 2026 y habría sido promovida a partir de planteamientos del Ministerio de Ambiente. Los gremios consideran que la decisión vulnera los acuerdos previamente establecidos sobre la composición y funcionamiento de la mesa.
El sector sostiene que cualquier ampliación de la representatividad debe ser discutida de manera abierta, transparente y consensuada entre todos los participantes, evitando decisiones unilaterales que afecten la confianza construida durante el proceso.
Sector pesquero acusa al MIDA de tomar decisiones unilaterales
Ante esta situación, los gremios solicitaron la suspensión de la sesión realizada y anunciaron que suspenderán temporalmente su participación en las reuniones y actividades de la Mesa Técnica hasta que se aclaren los hechos y se restablezcan las condiciones de confianza y respeto institucional.
Asimismo, pidieron una reunión urgente con ministros, viceministros, administradores y directores de las entidades involucradas para definir el alcance, la composición y las reglas de funcionamiento de la Mesa Técnica.
Pese a las diferencias, el sector reiteró su disposición de retomar el diálogo una vez existan garantías de transparencia, consenso y cumplimiento de las normas que dieron origen a este espacio de coordinación.