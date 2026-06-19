Los representantes del sector pesquero y acuícola manifestaron su preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA , presidente de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, de incorporar nuevos sectores al espacio de diálogo sin informar ni consultar previamente a sus integrantes.

Según el comunicado, la medida fue anunciada durante la sesión del 19 de junio de 2026 y habría sido promovida a partir de planteamientos del Ministerio de Ambiente. Los gremios consideran que la decisión vulnera los acuerdos previamente establecidos sobre la composición y funcionamiento de la mesa.

El sector sostiene que cualquier ampliación de la representatividad debe ser discutida de manera abierta, transparente y consensuada entre todos los participantes, evitando decisiones unilaterales que afecten la confianza construida durante el proceso.

Pesca y acuicultura piden reunión urgente con autoridades del Gobierno. Cámara nacional de pesca y acuicultura

Sector pesquero acusa al MIDA de tomar decisiones unilaterales

Ante esta situación, los gremios solicitaron la suspensión de la sesión realizada y anunciaron que suspenderán temporalmente su participación en las reuniones y actividades de la Mesa Técnica hasta que se aclaren los hechos y se restablezcan las condiciones de confianza y respeto institucional.

Asimismo, pidieron una reunión urgente con ministros, viceministros, administradores y directores de las entidades involucradas para definir el alcance, la composición y las reglas de funcionamiento de la Mesa Técnica.

Pese a las diferencias, el sector reiteró su disposición de retomar el diálogo una vez existan garantías de transparencia, consenso y cumplimiento de las normas que dieron origen a este espacio de coordinación.