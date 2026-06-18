MINSA reactiva la revisión de expedientes del dietilenglicol. TReporta

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) puso en marcha una jornada de inducción y actualización dirigida a profesionales de la salud del sector público, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el manejo clínico, seguimiento y los procesos de certificación de las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol.

El ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó la importancia de que el personal sanitario mantenga al día sus conocimientos sobre este tema para garantizar una evaluación óptima de los pacientes. Asimismo, explicó que estas jornadas permiten unificar los criterios de atención entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), robusteciendo la capacidad de respuesta institucional.

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Durante la capacitación se abordan las secuelas derivadas de la intoxicación y los criterios médicos de evaluación. Por otra parte, Zambrano Chang informó que las comisiones técnicas correspondientes han sido reactivadas para continuar de manera formal con la revisión de los expedientes de solicitud de certificación y recertificación.