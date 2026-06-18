MINSA reactiva la revisión de expedientes del dietilenglicol.

El Ministerio de Salud (MINSA) puso en marcha una jornada de inducción y actualización dirigida a profesionales de la salud del sector público, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el manejo clínico, seguimiento y los procesos de certificación de las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol.
Durante la capacitación se abordan las secuelas derivadas de la intoxicación y los criterios médicos de evaluación. Por otra parte, Zambrano Chang informó que las comisiones técnicas correspondientes han sido reactivadas para continuar de manera formal con la revisión de los expedientes de solicitud de certificación y recertificación.