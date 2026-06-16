Minsa certifica que agua producida en Isla Taboga es apta para consumo humano

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el agua producida por la nueva planta desalinizadora ubicada en Isla Taboga cumple con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.
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Según el Minsa, los estudios efectuados determinaron que el agua producida por la planta desalinizadora de la Autoridad de Turismo de Panamá reúne las condiciones requeridas para ser distribuida a la población.
La entidad destacó que los resultados cumplen con los estándares y regulaciones vigentes relacionados con la calidad del agua destinada al consumo humano.
Beneficio para residentes y visitantes
La certificación brinda tranquilidad tanto a los residentes como a los visitantes de Isla Taboga, quienes podrán disponer de agua apta para el consumo proveniente de la nueva infraestructura.
Las autoridades señalaron que este proyecto busca fortalecer el abastecimiento de agua en la isla y mejorar las condiciones de suministro para la comunidad.
Minsa mantendrá vigilancia permanente
El Ministerio de Salud indicó que, a través de la Región Metropolitana de Salud, continuará realizando labores de supervisión para garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias aplicables.
La vigilancia incluirá el monitoreo constante de la calidad del agua distribuida, en concordancia con las disposiciones establecidas en la legislación nacional.
Garantizan cumplimiento de las regulaciones
Las autoridades reiteraron que el seguimiento permitirá asegurar que el sistema mantenga los estándares exigidos y continúe ofreciendo agua segura para la población.
Con estas acciones, el Minsa busca garantizar la protección de la salud pública y la calidad del servicio que se presta en Isla Taboga.