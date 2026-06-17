ARAP anuncia nuevas reglas para la pesca deportiva y conservación marina

Panamá cuenta desde ahora con nuevas regulaciones para la pesca deportiva y la protección de especies marinas, tras la entrada en vigencia de los Decretos Ejecutivos N.° 9 y N.° 10 del 10 de junio de 2026.

Las nuevas disposiciones actualizan el marco regulatorio nacional en materia de pesca deportiva y conservación de peces picudos, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de los recursos marinos y garantizar el desarrollo ordenado de esta actividad.

Normas buscan fortalecer la pesca responsable

De acuerdo con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), las regulaciones están orientadas a promover prácticas responsables dentro del sector pesquero y recreativo.

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La entidad explicó que la actualización normativa responde a la necesidad de adecuar la legislación a las nuevas realidades de la actividad, manteniendo un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y su conservación.

Protección especial para los peces picudos

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Uno de los principales enfoques de la nueva normativa es la protección de los peces picudos, grupo de especies que incluye ejemplares de gran valor ecológico y deportivo.

Las medidas buscan contribuir a la conservación de estas poblaciones marinas mediante reglas más claras para su manejo y aprovechamiento dentro de las aguas jurisdiccionales panameñas.

Impulsan el desarrollo sostenible del sector

La ARAP destacó que las nuevas disposiciones permitirán fortalecer la sostenibilidad de la pesca deportiva, una actividad que genera beneficios económicos para distintas comunidades costeras y para el sector turístico del país.

Las autoridades consideran que la protección de las especies y el uso responsable de los recursos marinos son elementos fundamentales para garantizar la permanencia de esta actividad en el largo plazo.

Panamá refuerza la conservación de sus recursos marinos

Con la adopción de los Decretos Ejecutivos N.° 9 y N.° 10, el país avanza en la actualización de sus políticas de conservación y manejo pesquero.

La ARAP reiteró que continuará promoviendo acciones destinadas a proteger la biodiversidad marina y asegurar que las actividades relacionadas con la pesca se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.