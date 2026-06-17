EE.UU. entrega equipos de seguridad y ciberseguridad a Panamá por más de $5 millones

El embajador de Estados Unidos en Panamá (EE.UU.) , Kevin Marino Cabrera, entregó más de cinco millones de dólares en equipos de seguridad marítima, fronteriza y cibernética al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

La asistencia, financiada por el Gobierno estadounidense, está destinada a fortalecer las capacidades operativas del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval).

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SENAFRONT recibirá equipos valorados en $3 millones

Del total de la asistencia, tres millones de dólares serán destinados al SENAFRONT para reforzar las operaciones de vigilancia y control fronterizo.

El paquete incluye un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, cinco camiones refrigerados, dos vehículos tipo jeep para mantenimiento móvil, repuestos para generadores eléctricos y 400 equipos de comunicación para operaciones especiales.

Según las autoridades estadounidenses, estos recursos contribuirán a fortalecer la vigilancia en la frontera y apoyar las acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas.

Aeronaval recibe apoyo por $2 millones

Por su parte, la Aeronaval recibirá equipos valorados en dos millones de dólares para fortalecer las operaciones marítimas y la protección de áreas estratégicas.

La asistencia contempla un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, dos embarcaciones inflables de casco rígido y un sistema especializado de navegación.

Las autoridades señalaron que estos recursos permitirán reforzar las capacidades de interdicción marítima y la vigilancia de rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Buscan fortalecer la ciberseguridad y el combate al crimen organizado

La entrega forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada, los nuevos centros de operaciones de ciberseguridad permitirán fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas digitales y mejorar la protección de las infraestructuras tecnológicas de los organismos de seguridad.

Embajador destaca cooperación entre ambos países

Durante el acto de entrega, Kevin Marino Cabrera destacó la colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

El diplomático señaló que la asistencia busca apoyar los esfuerzos para combatir organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar actividades relacionadas con el narcotráfico y otras amenazas vinculadas al crimen organizado.

La cooperación también forma parte de las acciones conjuntas para reforzar la seguridad regional y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la protección de las fronteras y los espacios marítimos.