Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para beca 2026

La Embajada de Estados Unidos anunció la apertura de la convocatoria para el programa Hubert H. Humphrey, una iniciativa de intercambio profesional que forma parte del Programa Fulbright y está dirigida a profesionales con experiencia en liderazgo y trayectoria destacada en sus respectivos campos.

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Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 12 de julio de 2026. La convocatoria está orientada a profesionales que cuenten con más de cinco años de experiencia laboral y que hayan demostrado capacidades de liderazgo en el sector público, privado, académico o en organizaciones de la sociedad civil.

El programa busca fortalecer las habilidades profesionales de sus participantes mediante actividades académicas y de desarrollo profesional en Estados Unidos.

Intercambio profesional en Estados Unidos

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Profesionales con experiencia en liderazgo y más de 5 años de experiencia profesional pueden aplicar a este intercambio de desarrollo profesional Fulbright en EE.UU.



Aplica antes del 12 de julio de 2026:… pic.twitter.com/zjWFxRrHEF — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) June 16, 2026

A diferencia de otros programas académicos, el Hubert H. Humphrey no conduce a la obtención de un título universitario.

Su enfoque está orientado al intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades de liderazgo y la creación de redes profesionales con especialistas y líderes de diversas partes del mundo.

Los participantes tienen la oportunidad de asistir a universidades estadounidenses, participar en seminarios especializados y realizar actividades prácticas relacionadas con sus áreas de trabajo.

Fecha límite para presentar solicitudes

La Embajada de Estados Unidos recordó que los interesados deberán completar el proceso de postulación antes del 12 de julio de 2026.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente los requisitos y preparar con anticipación la documentación necesaria para participar en la convocatoria. Para registrarse ingresa aquí: Programa Hubert H. Humphrey