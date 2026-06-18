Abren reclutamiento para ingresar al SENAFRONT: así puede aplicar

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) anunció la apertura de un nuevo proceso de reclutamiento para aspirantes a agentes fronterizos.

La institución invita a los jóvenes panameños con vocación de servicio, disciplina y compromiso con la seguridad nacional a formar parte de sus filas y participar en el proceso de selección.

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Fechas y lugar de reclutamiento por SENAFRONT

La jornada de reclutamiento se llevará a cabo:

Del 7 al 11 de julio de 2026

Lugar: INADEH de Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

Requisitos para aplicar

Si cuentas con vocación de servicio, disciplina y compromiso con la seguridad de la Nación, participa en el proceso de reclutamiento y forma parte de las filas de esta institución.



Chiriquí GrandeDel 7 al 11 de julio

INADEH - Punta Peña#PlanFirmeza pic.twitter.com/50R3cBgHjf — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) June 18, 2026

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad panameña.

Tener entre 18 y 26 años y 6 meses de edad.

No mantener antecedentes policiales.

Contar con título de bachiller aprobado por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Saber nadar.

Superar satisfactoriamente todas las etapas del proceso de selección realizadas por el Departamento de Reclutamiento y Selección del SENAFRONT.

Buscan fortalecer la seguridad fronteriza

El SENAFRONT destacó que el proceso busca incorporar nuevos agentes comprometidos con la protección de las fronteras y la seguridad del país.

La entidad recordó a los interesados que deben presentarse con la documentación requerida y cumplir con cada uno de los requisitos establecidos para avanzar en las distintas fases de evaluación.

Oportunidad para servir al país

La institución reiteró que formar parte del SENAFRONT representa una oportunidad de desarrollo profesional y de servicio a la nación, participando en labores de vigilancia, seguridad y protección en las zonas fronterizas de Panamá.