Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude a Venezuela.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela este miércoles.

El epicentro se localizó a 21 kilómetros al este de Morón, seguido por varias réplicas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se sintió también en Colombia.