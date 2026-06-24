Venezuela Internacionales -  24 de junio de 2026 - 17:43

Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude a Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela.

Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude a Venezuela.

Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude a Venezuela.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela este miércoles.

El epicentro se localizó a 21 kilómetros al este de Morón, seguido por varias réplicas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se sintió también en Colombia.

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