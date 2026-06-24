Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude a Venezuela.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela este miércoles.
Información en desarrollo...
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que se registró un fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela este miércoles.
El epicentro se localizó a 21 kilómetros al este de Morón, seguido por varias réplicas. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se sintió también en Colombia.
Información en desarrollo...