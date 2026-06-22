Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia: Mulino lo felicita tras su elección

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia

El Gobierno de Panamá felicitó al presidente electo de Colombia , Abelardo de la Espriella, tras su victoria en la segunda vuelta electoral realizada este domingo en territorio colombiano.

La reacción oficial se dio mediante un comunicado en el que se destacó el desarrollo de la jornada electoral y el comportamiento cívico de la ciudadanía.

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Panamá destaca jornada democrática en Colombia

El Gobierno panameño resaltó la fortaleza de las instituciones colombianas durante el proceso electoral, así como la participación masiva del electorado.

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria en Colombia.



Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones.



Mis… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 22, 2026

“Panamá saluda el ejemplar desarrollo de esta jornada democrática, que una vez más pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones colombianas”, señala el comunicado oficial. “Panamá saluda el ejemplar desarrollo de esta jornada democrática, que una vez más pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones colombianas”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, se subrayó el comportamiento “cívico, pacífico y responsable” del pueblo colombiano durante la jornada de votación.

Relación bilateral y cooperación regional

El canciller Javier Martínez Acha reiteró que Panamá mantiene el interés de fortalecer la relación con el nuevo gobierno colombiano, en el marco de la cooperación bilateral y la estabilidad regional. El funcionario expresó optimismo sobre la continuidad de los vínculos diplomáticos entre ambos países.

En sus declaraciones, el ministro también se refirió al contexto político regional, reiterando la importancia de procesos democráticos transparentes en América Latina. El Gobierno de Panamá ha sostenido en reiteradas ocasiones su postura de respeto a la voluntad popular y a la institucionalidad democrática en la región.

De acuerdo con los resultados preliminares de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella habría obtenido la victoria frente al candidato Iván Cepeda, en una jornada electoral que movilizó a millones de votantes en Colombia.