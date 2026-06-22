Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico con agenda diplomática regional

En el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el país desarrolla una amplia agenda diplomática y cultural que reúne a jefes de Estado, representantes de gobiernos y autoridades internacionales en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Panamá como centro del diálogo regional
Martínez Acha destacó que el evento inicia con una ofrenda floral y continúa con la recepción oficial de los jefes de gobierno y sus delegaciones, quienes participan en reuniones de alto nivel para abordar desafíos comunes del continente.
La conmemoración del Congreso Anfictiónico reafirma el papel histórico de Panamá como punto de encuentro para el diálogo entre naciones, en línea con el legado bolivariano de integración regional.
Mensaje sobre democracia en la región
En el contexto de las declaraciones, el canciller también se refirió a la situación política en la región, destacando la importancia del respeto a los procesos democráticos.
Sobre las elecciones en Colombia, Martínez Acha señaló que “la democracia es así, gana el que tiene más votos y toca respetar el resultado”, subrayando la importancia de mantener relaciones diplomáticas estables con los gobiernos de la región.
Asimismo, expresó optimismo sobre la relación bilateral con Colombia y el fortalecimiento de la cooperación regional.
Posición sobre Venezuela
En relación con Venezuela, el jefe de la diplomacia panameña reiteró el llamado del continente a garantizar elecciones libres y transparentes en el futuro cercano.
Agregó que cualquier solución a las controversias internas debe surgir de los propios venezolanos, con acompañamiento de la comunidad internacional.
Bicentenario y multilateralismo
El Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá se enmarca en una serie de actividades que buscan fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional, resaltando el legado histórico del Congreso convocado por Simón Bolívar en 1826.
Este evento es considerado un hito en la historia del derecho internacional americano y en la construcción de espacios de integración política entre los países del continente.