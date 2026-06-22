Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 08:20

Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico con agenda diplomática regional

Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico con una agenda diplomática que aborda democracia, seguridad y cooperación regional.

Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

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El canciller de la República, Javier Martínez Acha, explicó que la conmemoración incluye actividades protocolares, encuentros bilaterales y espacios de diálogo orientados a temas de interés regional como seguridad, geopolítica y cooperación internacional.

Panamá como centro del diálogo regional

Martínez Acha destacó que el evento inicia con una ofrenda floral y continúa con la recepción oficial de los jefes de gobierno y sus delegaciones, quienes participan en reuniones de alto nivel para abordar desafíos comunes del continente.

“Es una agenda muy amplia… se entra en una reunión entre ellos para hablar sobre temas regionales de importancia, de seguridad, geopolítica, cooperación, etcétera”, señaló el canciller. “Es una agenda muy amplia… se entra en una reunión entre ellos para hablar sobre temas regionales de importancia, de seguridad, geopolítica, cooperación, etcétera”, señaló el canciller.

La conmemoración del Congreso Anfictiónico reafirma el papel histórico de Panamá como punto de encuentro para el diálogo entre naciones, en línea con el legado bolivariano de integración regional.

Mensaje sobre democracia en la región

En el contexto de las declaraciones, el canciller también se refirió a la situación política en la región, destacando la importancia del respeto a los procesos democráticos.

Sobre las elecciones en Colombia, Martínez Acha señaló que “la democracia es así, gana el que tiene más votos y toca respetar el resultado”, subrayando la importancia de mantener relaciones diplomáticas estables con los gobiernos de la región.

Asimismo, expresó optimismo sobre la relación bilateral con Colombia y el fortalecimiento de la cooperación regional.

Posición sobre Venezuela

En relación con Venezuela, el jefe de la diplomacia panameña reiteró el llamado del continente a garantizar elecciones libres y transparentes en el futuro cercano.

“El continente entero espera que se establezcan los mecanismos que garanticen unas elecciones libres, transparentes pronto en Venezuela”, afirmó. “El continente entero espera que se establezcan los mecanismos que garanticen unas elecciones libres, transparentes pronto en Venezuela”, afirmó.

Agregó que cualquier solución a las controversias internas debe surgir de los propios venezolanos, con acompañamiento de la comunidad internacional.

Bicentenario y multilateralismo

El Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá se enmarca en una serie de actividades que buscan fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional, resaltando el legado histórico del Congreso convocado por Simón Bolívar en 1826.

Este evento es considerado un hito en la historia del derecho internacional americano y en la construcción de espacios de integración política entre los países del continente.

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