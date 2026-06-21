Panamá busca consensos y fortalecer la democracia durante la Asamblea General de la OEA

Durante la conferencia de prensa inaugural de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, destacó el compromiso del país con la promoción del diálogo, la cooperación y la búsqueda de consensos entre las naciones del continente.
Panamá como puente para el diálogo regional
Martínez Acha subrayó que la Asamblea representa una oportunidad para fomentar conversaciones inclusivas y orientadas a resultados concretos, respetando la diversidad de opiniones y las diferencias entre los Estados miembros.
“Como país anfitrión, Panamá aspira a facilitar un diálogo constructivo, inclusivo y orientado a resultados concretos, respetando la diversidad y las diferencias”, expresó el ministro durante su intervención.
Fortalecer el Sistema Interamericano
El jefe de la diplomacia panameña manifestó su deseo de que los debates y acuerdos que surjan durante la Asamblea contribuyan al fortalecimiento de las instituciones interamericanas y a la construcción de consensos en beneficio de los pueblos del continente.
Asimismo, reiteró la importancia de mantener el compromiso con los principios democráticos como base para el desarrollo y la cooperación regional.
La 56.ª Asamblea General de la OEA reúne a representantes de los Estados miembros para abordar temas de interés regional y promover iniciativas orientadas a la cooperación, la gobernabilidad democrática y el desarrollo de las Américas.