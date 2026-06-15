Muere joven durante salto de puentismo en Brasil por presunta negligencia

Una joven de 21 años perdió la vida este sábado 13 de junio durante una actividad de puentismo en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, en Brasil luego de que fuera lanzada al vacío sin contar con el equipo de seguridad correctamente instalado.

De acuerdo con información de la Policía Militar, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la conocida ruta turística de la Ponte do Esqueleto, un lugar frecuentado por aficionados a los deportes extremos y actividades de aventura.

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El sitio cuenta con un viaducto situado a una altura de entre 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de disciplinas como el bungee jump y el rope jump.

Las investigaciones preliminares indican que los responsables de la actividad no realizaron la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad antes del salto. Como consecuencia, la mujer fue lanzada al vacío sin ningún tipo de protección, sufriendo múltiples traumatismos que le provocaron la muerte.

La víctima fue identificada por medios brasileños como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

Video capta tragedia en puentismo en Brasil

El dramático momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se escucha la desesperación de quienes presenciaban la actividad al percatarse de que la joven había sido lanzada sin estar asegurada.

Tras el accidente, varias personas descendieron para auxiliar a la víctima e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, cuando llegaron los equipos de emergencia, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la caída.

La Policía Militar informó que seis personas fueron trasladadas a una comisaría para rendir declaración sobre lo ocurrido. De ellas, tres permanecen detenidas mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades en el caso.

FUENTE: EFE