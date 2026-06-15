Tragedia en Brasil: fallecen Gaspi y Oliver Tree tras choque de helicópteros

El mundo del entretenimiento y las redes sociales se encuentra de luto tras la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del cantante estadounidense Oliver Tree, quienes fallecieron en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.
Accidente aéreo en Brasil cobra la vida de Gaspi y Oliver Tree
El accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban Gaspi, de 23 años, reconocido por su contenido humorístico y entrevistas callejeras en YouTube, y Oliver Tree, artista estadounidense que gozaba de gran popularidad internacional gracias a éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy".
También perdieron la vida el director audiovisual argentino Lucas Vignale, un productor musical brasileño y los pilotos de las aeronaves involucradas. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron la colisión.
La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, creadores de contenido y figuras del entretenimiento expresaron su pesar por la repentina partida de ambos artistas.