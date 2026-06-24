MICI resalta oportunidades de inversión y logística en Panamá

Durante dos días, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, participó en la conferencia América Unida: “Enfrentando desafíos compartidos, construyendo prosperidad conjunta”, organizada por USA House en asociación con Atlantic Council, en el marco de la Semana de Alto Nivel con motivo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

En la primera jornada, el ministro Moltó formó parte del panel Trade and Logistics (Comercio y Logística) junto a la embajadora de Estados Unidos en Panamá; la ingeniera Ilya Marotta de Espino, designada administradora del Canal de Panamá; Tony Roldán, presidente ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem); y Henry Kardonski, director ejecutivo (CEO) de Panamá Pacífico.

"Panamá está abierto para hacer negocios, para construir alianzas de largo plazo y para seguir conectando oportunidades entre países y mercados», afirmó el ministro Moltó, durante la conversación en la que además invitó a empresarios y representantes de gobiernos de América a “construir alianzas capaces de generar resultados concretos para nuestros países”.

Asimismo, en su segunda intervención, Moltó destacó la disposición de Panamá para fomentar la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de un crecimiento estable en toda la región.