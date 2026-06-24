Panamá reúne a más de 25 países en foro regional sobre seguridad aérea

Panamá reafirmó su liderazgo como centro logístico y referente en conectividad aérea al convertirse en sede de la Reunión Regional FAL-AVSEC. Este evento de alto nivel es organizado de manera conjunta por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) del país.

El foro estratégico cuenta con la participación de más de 25 delegaciones internacionales, entre las que destacan representantes de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Reino Unido y República Dominicana.

El encuentro se fundamenta en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación-AVSEC), diseñado para proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación-FAL), orientado a agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad.

Director general de Aeronáutica Civil, capitán Rafael Bárcenas. Cortesía

Durante la bienvenida a las delegaciones, el director general de la AAC, capitán Rafael Bárcenas, destacó la importancia de la colaboración continental:

"Nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos. La presencia de cada uno de ustedes reafirma el compromiso regional con una aviación más segura, eficiente y preparada para enfrentar los desafíos de un entorno global en constante evolución". "Nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos. La presencia de cada uno de ustedes reafirma el compromiso regional con una aviación más segura, eficiente y preparada para enfrentar los desafíos de un entorno global en constante evolución".

El Capitán Bárcenas subrayó el equilibrio técnico necesario en el sector:

"La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales. Por una parte, debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes". "La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales. Por una parte, debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes".

Durante los próximos días, los delegados trabajarán en la armonización de normas. Cortesía

Autoridades e invitados especiales

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito de la seguridad y la aviación civil:

Su Excelencia Frank Ábrego, Ministro de Seguridad Pública de Panamá.

Sr. Luis Fernando Fiallo, Director Regional para la Oficina Sudamérica ante la OACI.

Sr. Christopher Barks, Director Regional de la Oficina Regional de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC).

Sr. Jaime Binder, Secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

Comandante Luis De Gracia, Director General del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Sr. Roger Mojica, Director General del Servicio Nacional de Migración.

Sra. Carmen Tapia, Directora Encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Sra. Olympia Linch, Directora Regional de la Transportation Security Administration (TSA).

Abdel Martínez Espinosa, Subdirector General de la Autoridad Aeronáutica Civil.

Sr. Julio Siu, Subdirector Regional de la Oficina NACC de la OACI.

Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, Presidente del Grupo Regional AVSEC/FAL/RG.

"Es precisamente en espacios como este donde se construyen las soluciones que fortalecen nuestra región", concluyó el director general de la AAC. Durante los próximos días, los delegados trabajarán en la armonización de normas, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de políticas para elevar los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.