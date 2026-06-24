Panamá reúne a más de 25 países en foro regional sobre seguridad aérea

Panamá reafirmó su liderazgo como centro logístico y referente en conectividad aérea al convertirse en sede de la Reunión Regional FAL-AVSEC. Este evento de alto nivel es organizado de manera conjunta por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) del país.
El encuentro se fundamenta en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación-AVSEC), diseñado para proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación-FAL), orientado a agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad.
Durante la bienvenida a las delegaciones, el director general de la AAC, capitán Rafael Bárcenas, destacó la importancia de la colaboración continental:
El Capitán Bárcenas subrayó el equilibrio técnico necesario en el sector:
Autoridades e invitados especiales
El acto inaugural contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito de la seguridad y la aviación civil:
- Su Excelencia Frank Ábrego, Ministro de Seguridad Pública de Panamá.
- Sr. Luis Fernando Fiallo, Director Regional para la Oficina Sudamérica ante la OACI.
- Sr. Christopher Barks, Director Regional de la Oficina Regional de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC).
- Sr. Jaime Binder, Secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).
- Comandante Luis De Gracia, Director General del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
- Sr. Roger Mojica, Director General del Servicio Nacional de Migración.
- Sra. Carmen Tapia, Directora Encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas.
- Sra. Olympia Linch, Directora Regional de la Transportation Security Administration (TSA).
- Abdel Martínez Espinosa, Subdirector General de la Autoridad Aeronáutica Civil.
- Sr. Julio Siu, Subdirector Regional de la Oficina NACC de la OACI.
- Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, Presidente del Grupo Regional AVSEC/FAL/RG.
"Es precisamente en espacios como este donde se construyen las soluciones que fortalecen nuestra región", concluyó el director general de la AAC. Durante los próximos días, los delegados trabajarán en la armonización de normas, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de políticas para elevar los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.